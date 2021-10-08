В Новосибирской области пропал 36-летний мужчина в красной кофе и синем жилете

В Новосибирской области ищут 36-летнего Андрея Филиппова. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирской области ищут 36-летнего Андрея Филиппова. Мужчина пропал в Бердске еще 2 октября, с этого момента его местонахождение остается неизвестным. Сейчас поисками сибиряка занимаются волонтеры и полиция.

— Приметы: рост 161 сантиметр, плотное телосложение, темные волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в красную кофту, темно-синий жилет с капюшоном, черные спортивные штаны и черные кроссовки с разноцветными вставками.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Андрей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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