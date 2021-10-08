Новосибирец отсудил у «AliExpress» 260 тысяч рублей за сломанный MacBook

ибиряк купил гаджет в интернет-магазине почти за 240 тысяч рублей. Фото: Анастасия Осипова

Новосибирец отсудил у «AliExpress» 260 тысяч рублей за дефектный MacBook. Сибиряк купил гаджет в интернет-магазине почти за 240 тысяч рублей, но вскоре радость от покупки омрачили сбои в работе ноутбука. Он сам по себе отключался во время работы, периодически переставал ловить Wi-fi, и не реагировал на нажатия клавиш.

Сибиряк отнес Макбук в сервисный центр, где ему заменили материнскую плату, однако надолго эффекта от починки не хватило и проблемы начались снова. Тогда мужчина решил обратиться в суд.

— Мужчина была направлена претензия об отказе от договора купли-продажи ноутбука и возврате покупной цены, однако ему отказали, предложив снова обратиться в сервисный центр. Сотрудники сервисного центра отказались принять товар для проведения проверки качества, указав, что такая услуга «проверка качества товара» ими не оказывается, ноутбук может быть принят только для осуществления повторного ремонта, — сообщили в Дзержинском районном суде Новосибирска. — На основании изложенного истец просил взыскать с компании, где он купил ноутбук, стоимость товара — 238 тысяч рублей, а также неустойку — 76 тысяч рублей, компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей и расходы на услуги юриста — 30 тысяч рублей. Также просил взыскать неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства.

Проведенная по делу экспертиза установила, что причина плохой работы гаджета заключалась в дефекте SMC контроллера, который носит производственный характер. Суд удовлетворил требования сибиряка только частично и постановил выплатить ему полную сумму за товар, 500 рублей в счет моральной компенсации и 20 тысяч рублей за услуги юриста.

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