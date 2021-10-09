Погода в Новосибирске на 9 октября 2021 года: солнце и тепло

Субота будет самым теплым днем за последние два недели. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске на 9 октября 2021 года будет лучшей для прогулок: синоптики обещают солнце и тепло до +11.

— Днем в Новосибирске потеплеет +9…+11 градусов, ночью — +3...+5. Переменная облачность, преимущественно без осадков, с порывами северо-западного ветра до 16 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области будет еще жарче — до +13. Везде в регионе будет тепло и сухо, кроме северных районов: там пройдут небольшие дожди.

«Яндекс.Погода» обещает ясный день, с теплом до +12 градусов. Но к вечеру небо вновь затянется облаками.

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