Биолог высказался о возможности введения новых коронавирусных ограничений в Новосибирской области

В Новосибирской области могут ввести новые ограничения.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирский ученый, кандидат биологических наук Сергей Седых прокомментировал возможность введения в регионе новых коронавирусных ограничений. Напомним, накануне в областном правительстве обсуждался вопрос о введении системы QR-кодов и обязательной вакцинации для сотрудников сферы транспорта и торговли.
— Прогноз по распространению в Новосибирской области коронавируса можно дать только отрицательный. Уже видно, что сейчас показатели гораздо выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом люди халатно относятся к соблюдению правил: в масках на улицах, в магазинах и транспорте нет почти никого. Штрафы, которые у нас за это совсем небольшие, никого особо не пугают. Вакцинироваться по своему желанию большая часть населения у нас также не спешит, — пояснил КП-Новосибирск Сергей Седых. — Значит, единственный способ как-то воздействовать на людей — вводить какие-то обязательные меры. Те же QR-коды, на мой взгляд, будут достаточно эффективны при посещении театров или ресторанов. Что касается обязательной вакцинации — она тоже имеет место быть. Тот же гипотетический кассир в супермаркете, который, допустим, бессимптомно переносит заболевание, может за день перезаражать кучу народу. Но при этом сам по себе он вакцинироваться отказывается. Так что, здесь мера может быть, видимо, только такая — введение обязательной вакцинации.
Ученый также отметил, что не исключено, что ближайшие школьные каникулы в Новосибирской области могут быть продлены в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
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