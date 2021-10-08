В Новосибирской области заработал завод по производству серверов

Более 30 тысяч серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать завод в Новосибирской области. Фото: Правительство Новосибирской области

Более 30 тысяч современнейших серверов отечественного производства будут ежегодно выпускать в Новосибирской области — новая производственная линия открылась 8 октября. В церемонии запуска линии принял участие заместитель Губернатора Сергей Семка.

Выпуск серверов начала компания Sitronics Group на новосибирском заводе «Лампирис». Мощность имеющегося там оборудования позволят осуществлять изготовление печатных плат, пайку, поверхностный монтаж, производство металлических корпусов, проектирование и загрузку программного обеспечения.

— В Новосибирской области сформирован крупнейший IT-кластер на базе известных научных школ Академгородка, высока концентрация высокопрофессиональных специалистов. Поэтому запуск нового высокотехнологичного производства серверов Sitronics в регионе — это новые рабочие места для выпускников инженерно-технических вузов кластера и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет, — отметил Сергей Семка.

Для выпуска первой линейки серверов была выбрана х86 архитектура. Вычислительные серверные решения на этой базе процессоров наиболее востребованы на мировом рынке.

В рамках реализации национальных целей развития России — в контексте цифровой трансформации — в Новосибирской области ведется масштабная работа по импортозамещению и производству высокотехнологичной продукции. В том числе — производству серверного оборудования. Это работа находится на особом контроле регионального Правительства. Данная задача также соотносится с национальной программой «Цифровая экономика РФ».

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