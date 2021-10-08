В Новосибирск на выходных придет потепление до +13 градусов

В Новосибирской области на выходных 9 и 10 октября обещают потепление до +13 градусов. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области на выходных 9 и 10 октября обещают потепление до +13 градусов. Оба дня, по прогнозам синоптиков, должны будут быть облачными, а в воскресенье возможен дождь.

— В субботу, 9 октября, днем будет ясно, к вечеру возможна облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха поднимется до +10…+13 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду, — сообщает сервис Яндекс.Погода. — А вот воскресенья, 10 октября, в Новосибирске похолодает до +6…+8 градусов. На протяжении всего дня будет пасмурно, вечером и ночью возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

Синоптики Гидрометцентра России дают чуть менее оптимистичный прогноз и обещают на выходных 9 и 10 октября температуру 8-10 градусов тепла, облачность и небольшой дождь.

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