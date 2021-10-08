В Новосибирске высадили 22 тысячи сосен и елей

Посадка деревьев - важная задача. Фото: Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хорошая новость для жителей Калининского района: «Горзеленхоз» именно там на территории пяти гектаров высадили сеянцы сибирской ели и сосны. Чтобы облегчить работу специалистов учреждения и увеличить скорость посадки, Горзеленхоз приобрел специальную лесопосадочную машину.

- Она проходит по предварительно подготовленной плугом почве. Два человека ставят саженцы через определенное расстояние, диски машины прокручиваются, и происходит посадка саженца в грунт. За машиной идет один человек и контролирует посадку. Сегодня таким образом мы посадили около 20 000 сеянцев сосны и 2 000 ели сибирской, – рассказал начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Николай Зверев.

Специалисты подчеркнули: именно сейчас для высадки сеянцев – самое подходящее время:

- Погода в октябре не совсем подходящая для техники, но очень хорошая для приживаемости саженцев. Влага и низкие температуры благоприятно сказываются на приживании, – отметила директор МКУ «Горзеленхоз» Наталья Цветкова.

Работы специалисты планируют продолжить на следующей неделе, ориентируясь на погодные условия.

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