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Общество8 октября 2021 13:33

Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка

Образовавшийся там затор оценивается в 7-9 баллов
Галина СИМОНОВА
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По Бердскому шоссе растянулась огромная пробка от улицы Большевистской. Фото: Кадр из видео

По Бердскому шоссе растянулась огромная пробка от улицы Большевистской. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 8 октября по Бердскому шоссе растянулась огромная пробка от улицы Большевистской. По данным сервиса Яндекс.Карты, образовавшийся там затор оценивается в 7-9 баллов.

— На Бердском шоссе водители, тем временем, ведут борьбу с желающими объехать традиционную пятничную пробку по обочине, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что пробка действительно растянулась на несколько километров дороги, а машина, застрявшие в ней, практически не двигаются. Возможной причиной образовавшегося затора могли стать ремонтные работы, которые начались сегодня на этом участке дороги.

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Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка
Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка

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