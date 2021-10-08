По Бердскому шоссе растянулась огромная пробка от улицы Большевистской. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 8 октября по Бердскому шоссе растянулась огромная пробка от улицы Большевистской. По данным сервиса Яндекс.Карты, образовавшийся там затор оценивается в 7-9 баллов.

— На Бердском шоссе водители, тем временем, ведут борьбу с желающими объехать традиционную пятничную пробку по обочине, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах ролика, снятого сибиряками, видно, что пробка действительно растянулась на несколько километров дороги, а машина, застрявшие в ней, практически не двигаются. Возможной причиной образовавшегося затора могли стать ремонтные работы, которые начались сегодня на этом участке дороги.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском на Бердском шоссе образовалась многокилометровая пробка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.