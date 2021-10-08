Центр управления соревнованиями IV Национального чемпионата «Навыки мудрых» работает в Новосибирской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты Финала IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс для специалистов в возрасте 50 лет и старше «Навыки мудрых» в режиме реального времени контролируют проведение соревнований в 63 субъектах РФ по 28 компетенциям из Новосибирской области. Финал чемпионата проводится в регионе уже во второй раз. В 2021 году сроки его проведения — с 6 по 8 октября. В цели мероприятия входит продемонстрировать профессиональное долголетие тех, кто старше 50, их конкурентоспособность, а также напомнить работодателям о том, как важно развивать зрелых специалистов.

По словам губернатора Андрея Травникова, этот чемпионат — почетная и ответственная задача для региона. Он позволяет презентовать лучшие практики по работе с населением предпенсионного возраста и 50+, сделать их доступными для каждого, кто готов пройти профессиональную переподготовку. С каждым годом увеличивается количество участников, которые показывают не только свои навыки по десяткам компетенций, но и желание делиться опытом, стремление к постоянному обучению.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия») Роберт Уразов 7 октября приняли участие в обходе площадки Центра управления соревнованиями (ЦУС).

Сергей Федорчук уверен, Ворлдскиллс — очень хороший современный инструмент развития человеческой личности.

— Любая карьера — это личностный рост, если студент прошел чемпионат «Навыки мудрых», он приложил массу усилий, — отметил Сергей Федорчук. — Это не только возможность повышения профессиональных компетенций, но еще и огромный воспитательный потенциал. После того, как дети начали активно участвовать в Ворлдскиллс, многие ребята стали не только активно осознанно поступать в колледжи, но и чаще выбирать педагогическую профессию, исходя из того, что это их научило быть мотивированными в своем деле. То же самое касается и людей 50+. Так что Ворлдскиллс — это хороший ключ к будущему, — сказал министр.

В ходе осмотра ЦУС Роберт Уразов подчеркнул, что Ворлдскиллс — эффективный инструмент повышения уровня занятости молодежи, которым могут воспользоваться и люди старшего возраста. «Всего несколько лет назад считалось, что чемпионаты профессионального мастерства актуальны только для молодых специалистов, — отметил Роберт Уразов. — Нам удалось сломать этот стереотип, и мы убедились, что «Навыки мудрых» востребованы в стране. Чемпионат стал полноценной частью линейки чемпионатов Ворлдскиллс Россия. Мы продолжим прикладывать усилия к тому, чтобы формировать у россиян (и сотрудников, и работодателей) тренд, что поддерживать профессиональную форму на протяжении всей жизни — это новая норма, актуальная реальность. Участниками соревнований становятся социально активные, нацеленные на стратегию профессионального успеха, готовые прилагать усилия для собственного развития люди — авангард общества, на деле доказывающие уровень своей квалификации и собственным примером убеждающие остальных».

Напомним, Центр управления соревнованиями (ЦУС) в рамках IV национального чемпионата «Навыки мудрых» организован в Новосибирской области на базе на базе Дворца спорта Новосибирского государственного технического университета. Соглашение о создании ЦУС чемпионата, организации соревновательной части, разработке деловой программы, инфраструктурному обеспечению мероприятия и других вопросах подготовки к проведению чемпионата было подписано 29 июля 2021 года Правительством Новосибирской области и АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в ходе заседания совместной рабочей группы по подготовке и проведению финала IV национального чемпионата «Навыки мудрых».

Участниками чемпионата «Навыки мудрых» стали 300 конкурсантов из 63 субъектов России. Чтобы дойти до национального финала, все они прошли отбор в рамках чемпионатов «Навыки мудрых» регионального уровня. Известно, что в прошлом году в финале чемпионата соревновались свыше 200 специалистов.

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