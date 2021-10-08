Новосибирские студенты пройдут обучение в Школе управления рисками ВТБ

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Программа стартовала в 2019 году в Самаре, а в этом потоке география существенно расширилась - в проекте примут участие более 130 студентов из 6 городов: Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Новосибирска, Томска и Нижнего Новгорода

Кандидаты на обучение по программе были отобраны среди 970 студентов по итогам вступительного экзамена, интеллектуальной викторины в рамках Дня отрытых дверей и очных кейс-чемпионатов, проведенных совместно с Университетом ИТМО, СПбГУ и Новосибирским государственным университетом.

Приветствуя студентов на Дне открытых дверей, Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ и куратор ШУР, отметил:

– Наша программа теперь доступна в нескольких регионах, где, мы уверены, много талантливых студентов. Программа нацелена, казалось бы, на два разнонаправленных аспекта – гуманитарный и технический и привлекает как студентов экономических специальностей, так и студентов естественно-научных, математических и ИТ сфер.

В этом наборе, как и в предыдущих, у студентов будет возможность получить специализацию, с которой они могут начать свое становление в профессии. В стартующем курсе это розничный риск-менеджмент. Надо сказать, что профессия риск-менеджера – самая гуманитарная среди технических и самая техническая среди гуманитарных. Почему? Потому что риск-менеджер — это партнер бизнеса, защитник финансового результата организации, но вместе с тем это риск-технолог, финансовый инженер.

В ходе мероприятия Наталья Ревина, руководитель департамента розничных кредитных рисков, старший вице-президент ВТБ, представила ребятам новую специализацию Школы, разработанную совместно с PricewaterhouseCoopers.

– Курс по розничным рискам впервые включен в программу ШУР. Наша основная задача – управление качеством кредитного портфеля физических лиц. В цифрах это – 1/3 от всего кредитного портфеля банка ВТБ и почти 1/5 от всего портфеля розничных клиентов банковский системы России, более 4 трлн рублей. Несложно представить, что задача по управлению таким портфелем – важная, интересная и очень ответственная.

Интенсивный курс обучения завершится в январе, по его итогам лучшие студенты будут приняты на работу в банк ВТБ.

Ознакомиться с подробной информацией можно здесь и направить предзаявку на будущие потоки обучения по программе на ящик shur@vtb.ru.