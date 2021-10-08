Дело экс-начальника новосибирской колонии, скрывшего отравление заключенного, дошло до суда

Дело экс-начальника новосибирской колонии дошло до суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило дело в отношении бывшего замначальника ИК-18. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе госоргана в пятницу, 8 октября.

— Известно, в период с 19 октября 2020 по 6 ноября 2020, пользуясь своим служебным положением, замначальника не зарегистрировал информацию об отравлении одного из заключенных наркотиками, а также получение им множественных телесных повреждений. Чтобы избежать негативных последствий, он стер записи камер видеонаблюдения, которые могли представлять интерес для следствия. Кроме того, экс-замначальника не зарегистрировал факт оборота наркотиков в колонии, которыми и отравился осужденный, — говорится в сообщении суда.

По данным следствия, замначальника поступил так, испугавшись падения рейтинга ИК из-за совершенных на территории учреждения преступлений.

В суде уточнили, действия бывшего сотрудника колонии существенно нарушили права заключенного.

При этом дату судебного заседания, на котором рассмотрят дело бывшего замначальника, пока не назначили.

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