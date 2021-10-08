Пьяные хулиганы обезврежены и сданы полиции

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

7 октября в 20.18 бойцы группы быстрого реагирования выпроводили из супермаркета на Мочищенском шоссе нетрезвого мужчину, который мешал продавцам работать и не реагировал на замечания в свой адрес. В сопровождении охраны хулиган покинул торговый центр.

В 20.20 в дежурную часть Агентства Безопасности сигнал тревоги поступил из хостела, расположенного в Бетонном проезде. Прибывшим бойцам ГБР администратор сообщил о драке между пьяными постояльцами. Бойцы ГБР выпроводили на улицу выселенных из хостела четверых участников конфликта. Причина, по которой мужчины подрались, не установлена. Физически никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.

В 22.08 кнопка тревожной сигнализации была нажата в магазине на улице Зорге. Продавец не могла закрыть помещение на ночь из-за пьяного мужчины, обосновавшегося в тамбуре на ночлег. Прибывшие на вызов «гвардейцы» выпроводили нарушителя и помогли продавцу сдать магазин под охрану на пульт централизованного наблюдения.

В 23.29 группу быстрого реагирования ГВАРДИИ вызвали в пивной бар на улице Ленина: молодая девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, назойливо приставала к посетителям и персоналу, своим поведением мешала их отдыху. Бойцы ГБР выпроводили нарушительницу из паба.

А вот хулиганов, грубо нарушивших сегодня ночью общественный порядок в Ленинском районе, на улице Троллейной, пришлось задержать. Группу быстрого реагирования в магазин вызывали дважды: в 0.15, когда компания нетрезвых молодых людей вела себя слишком шумно, и в 1.17, когда они устроили драку. По предварительным данным, всего в потасовке участвовали от 10 до 12 человек. Бойцы ГБР-4 во взаимодействии с полицейскими пресекли драку, а ее зачинщиков задержали. Причину конфликта установят правоохранители.