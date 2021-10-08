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Здоровье8 октября 2021 10:49

В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 12 человек

Оперативный штаб областного правительства опубликовал свежую статистику
Надежда РЫЖКИНА
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Все умершие были старше 60 лет.

Все умершие были старше 60 лет.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 12 человек.

— Умерли мужчины в возрасте 61, 65, 69, 69, 74, 80 и 81 год и женщины в возрасте 70, 82, 82, 84 и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 085 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 184 человек, с выздоровлением выписали 144 пациента.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 942 случая коронавируса, в том числе у 5 635 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 295 пациентов.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 246 пациентов, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находятся 255 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 45 пациентов.

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