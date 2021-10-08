В Новосибирске создадут суперкомпьютерный центр

Центр позволит поднять на уровень выше в компьютерной сфере Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирске в Академгородке к 2025 году планируют создать суперкомпьютерный центр. Об этом рассказал руководитель проекта СКЦ «Лаврентьев» ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук на пленарном заседании форума OpenBio.

— Я думаю, мы построим этот суперкомпьютерный центр. В наших планах подготовить его это к 2025 году. Проект является одним из основных проектов развития новосибирского Академгородка, который заменит собой анонсированный ранее проект СНЦ «ВВОД», — рассказал он.

Также Федорчук отметил, что строительство такого центра важно для всей этой сферы, потому что Россия отстает в развитии по сравнению с другими ведущими странами в суперкомпьютерной инфраструктуре.

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