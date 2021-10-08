Новосибирская спортсменка решила объехать пробку за машиной Скорой помощи

Спортсменка объехала пробку за скрой. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»
В Новосибирске знаменитая спортсменка и член сборной России по смешанным единоборствам Земфира Алиева решила не стоять в пробке и объехала ее, следуя за Скорой с мигалками. Девушку за рулем иномарки снимал, судя по всему, пассажир. Видео появилось в группе «АСТ-54», где вызвало бурную реакцию у комментаторов.
— Так поступают только очень глупые люди. Позорище.
— Да уж... Прилипала! - возмутились подписчики.
Кто-то не увидел в езде спортсменки ничего криминального.
— Правила не нарушила же, — написали пользователи Сети.
— Да все так делают! - написали новосибирцы.
В пресс-службе ГИБДД корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что подобные действия не являются нарушением ПДД.
— Водитель не создает помех в движении спец автомобиля. А то, что едет следом за скорой ПДД РФ этого не запрещает, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.
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