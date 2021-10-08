Новосибирская спортсменка решила объехать пробку за машиной Скорой помощи

Спортсменка объехала пробку за скрой. Фото: стоп-кадр с видео «АСТ-54»

В Новосибирске знаменитая спортсменка и член сборной России по смешанным единоборствам Земфира Алиева решила не стоять в пробке и объехала ее, следуя за Скорой с мигалками. Девушку за рулем иномарки снимал, судя по всему, пассажир. Видео появилось в группе «АСТ-54», где вызвало бурную реакцию у комментаторов.

— Так поступают только очень глупые люди. Позорище.

— Да уж... Прилипала! - возмутились подписчики.

Кто-то не увидел в езде спортсменки ничего криминального.

— Правила не нарушила же, — написали пользователи Сети.

— Да все так делают! - написали новосибирцы.

В пресс-службе ГИБДД корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что подобные действия не являются нарушением ПДД.

— Водитель не создает помех в движении спец автомобиля. А то, что едет следом за скорой ПДД РФ этого не запрещает, — пояснили КП-Новосибирск в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.