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Общество8 октября 2021 8:52

Сибиряк, застреливший зятя, пытался обжаловать приговор

Убийца уверял, что родственник ему угрожал
Анна АЛЕКСЕЕВААнна АЛЕКСЕЕВА
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Сибиряк, застреливший мужа дочери, пытался обжаловать приговор.

Сибиряк, застреливший мужа дочери, пытался обжаловать приговор.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор 40-летнему мужчине, убившему супруга своей дочери. В августе 2021 приговор сибиряку вынесли в Первомайском районном суде. Об этом в пятницу, 8 октября, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

— Суд установил, в ноябре 2020 осужденному позвонила его дочь и пожаловалась, что ей угрожает муж. По словам девушки, супруг бил ее и пытался задушить. Разгневанный отец приехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Он поссорился с мужем дочери, вышел из дома, а вернулся туда уже с заряженным ружьем. Он выстрелил из него сперва в живот родственнику, а потом в голову. Когда мужчина убедился, что обидчик дочери мертв, он вместе с иным лицом замотал убитого в полиэтилен. Затем они вывезли труп в сточную канаву рядом с железнодорожными путями в Первомайском районе города, — уточнили подробности преступления в ведомстве.

Тесть сам явился в полицию с повинной. Свой поступок объяснил тем, что якобы муж дочки угрожал ему ножом. При этом позиция осужденного во время следствия не подтвердилась.

Суд признал его виновным и вынес приговор в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Сибиряк пытался изменить наказание. Однако Новосибирский областной суд с его доводами не согласился и оставил приговор первой инстанции без изменений.

Приговор уже вступил в законную силу.

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