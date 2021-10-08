В Новосибирске 35 девушек продают свою девственность

Самой молодой девушке 18 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске 35 девушек решили продать свою девственность. Цель у каждой своя — кто-то хочет помочь семье, а кто-то найти богатого жениха. Объявления появились на популярном сайте для продажи невинности.

— Учусь в медколледже, хожу на плавание. Я тут, чтобы помочь родным и себе в будущем, — рассказывает о себе одна из девушек.

Возраст желающих продать свою невинность начинается с 18 лет. Самой старшей сибирячке, продающей невинность, 27 лет.

В анкетах девушки всячески рекламируют себя: свои умения и многое другое. А некоторые прикрепляют к объявлению только фото, указывая о себе краткую информацию.

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