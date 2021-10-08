Под Новосибирском на пожаре в частном доме погиб мужчина. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Под Новосибирском в городе Болотное сгорел частный жилой дом. О ЧП, которое случилось в четверг, 7 октября, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Когда огнеборцы прибыли на место возгорания на улицу Транспортная, открытым огнем полыхала кровля частного жилого дома. В 14:43 пожарным удалось локализовать пламя, еще через семь минут ликвидировать открытое горение. Пламя повредило жилой дом. Общая площадь пожара составила примерно 80 квадратов, — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, при разборе завалов спасатели нашли погибшего мужчину. На место ЧП вызвали оперативно-следственную группу. Причины трагедии установят следователи и дознаватели МЧС.

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