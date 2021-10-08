В Новосибирске под окнами высотки нашли мертвого мужчину. Фото: "Моя Первомайка".

В пятницу, 8 октября, под окнами высотки на улице Одоевского 1/7 прохожие заметили мужчину без признаков жизни. Они вызвали на место Скорую помощь.

— Вызов поступил около 9 утра. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины. На вид ему около 40 лет, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск главный врач Скорой медицинской помощи Ирина Большакова.

По словам очевидцев, около месяца назад под окнами дома напротив также нашли труп мужчины.

В обстоятельствах ЧП предстоит разобраться следователям.

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