В Новосибирске под суд пойдет подрядчик, готовящий территорию для строительства ЛДС

Дело направлено в суд для рассмотрения
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новосибирске будут судить подрядчика, который готовил территорию под строительство ЛДС. Его обвиняют в хищении 2,3 миллионов рублей. Мужчина не выполнил обещанные работы, а бюджетные деньги потратил по своему усмотрению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
— В 2018 с обвиняемым был заключен контракт на валку деревьев и расчистку территории под последующее строительство многофункциональной ледовой арены. Позже он предоставил фиктивные документы о якобы выполненных работах и использованных материалах при строительстве временной дороги для проезда спецтехники к объекту, — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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