Под Новосибирском полицейские поймали продавцов и покупателя оружия. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирском районе полицейские пресекли продажу оружия. Они задержали продавцов и покупателя автомата Калашникова. Нарушителями закона оказались 37-летний, 59-летний и 41-летний мужчины. Проходила сделка на территории гаражно-строительного кооператива. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области в пятницу, 8 октября.

— Полицейские также осмотрели гараж, принадлежащий одному из продавцов. Бокс был оборудован под мастерскую — там изготавливали огнестрельное оружие. Правоохранители провели обыск, в ходе которого нашли и изъяли 17 единиц оружия, предположительно, времен Второй мировой войны, 14 элементов для изготовления обрезов, 850 боеприпасов различного калибра и их составляющие, а также 3 емкости с взрывчатым веществом. Найденный арсенал направили в Экспертно-криминалистический центр. Результаты экспертизы показали, часть изъятого оружия — боевое, — уточнили в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, операция по задержанию злоумышленников прошла совместно с региональным УФСБ России, а также при силовой поддержке сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по области.

Известно, в отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», а также пункту «а» части 3 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Двух продавцов уже обвинили в нарушении закона. Ведется расследование уголовных дел.

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