Жители новосибирской многоэтажки обратились в полицию из-за стройки над подземной парковкой

Жители считают стройку незаконной
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске жители многоэтажки на улице Бориса Богаткова, 67 пожаловались на стройку, которая началась у придомовой территории. По мнению горожан стройка опасна для их жизни. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
— Обращение от жителей получено, проводится проверка, — уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.
Известно, что в четверг, 7 октября, жильцы дома огородили своими машинами место стройки, чтобы рабочие не смогли продолжить начатое. Горожане уверены, стройка ведется незаконно.
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