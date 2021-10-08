В Новосибирске МВД требует более 3-х миллионов рублей за работу на несанкционированном митинге

Полиция требует более 3-х миллионов рублей с участников акции Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирская полиция через суд потребовала с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова 3,02 миллиона рублей за работу во время несанкционированного митинга Он прошел в январе 2021 года. Об этом рассказал депутат.

— В нашем городе таких дел уже два. По первому судят Сергея Бойко и еще шесть человек, а по второму меня и блогера Тимура Ханова. По первому иску ГУ МВД по Новосибирской области требует к оплате 2 775 230 рублей и 95 копеек, а по второму — 3 011 716 рублей и 30 копеек, — пишет Картавин в Facebook.

Депутат заявил, что не согласен с иском. Известно, что первое рассмотрение дела по существу состоится 20 октября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.