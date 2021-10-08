Новосибирцев в выходные ожидают солнце и дождь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ближайшие выходные, 9 и 10 октября, порадуют новосибирцев приятной погодой. В основном будет солнечно, но также возможны небольшие дожди. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на субботу, 9 октября, ночью местами небольшие дожди, температура воздуха составит +2…+4 градуса. Днем будет преимущественно без осадков, а воздух прогреется до +9…+10 градусов. Порывы западного ветра составят 6-11, местами до 17 метров в секунду. В воскресенье, 10 октября, днем возможны небольшие дожди, температура воздуха составит +4…+9 градусов. Ветер будет дуть западный, сильный — ночью порывы достигнут до 20 метров в секунду, днем — до 15, — говорится в сообщении метеорологов.

По данным сайта Gismeteo, в субботу, 9 октября, ожидается переменная облачность, и +10 градусов днем. В воскресенье, 10 октября, будет пасмурно, небольшой дождь и +8 градусов.

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