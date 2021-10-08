В Новосибирске жители левого берега пожаловались на отсутствие отопления и горячей воды

Проблема была вызвана дефектом труб
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители левого берега в Новосибирске на улице Тульской в Ленинском районе пожаловались на отсутствие тепла и горячей воды в квартирах. Информация об этом появилась в СМИ.
— Сегодня, 7 октября, в 20:30 отключен трубопровод по ул. Тульской в Ленинском районе. Ведем поиск дефекта и готовимся приступить к ремонту, — сообщила в СГК.
Известно, что в контуре отключения теплоснабжения — 88 частных жилых домов, многоквартирных домов среди них нет, добавили в компании.
Подача тепла снижена из-за возникшего дефекта в домах Северо-Чемского, Затулинского жилмассивов, микрорайона Расточка. О сроках завершения работ в компании пообещали сообщить позже.
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