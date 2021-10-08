Минздрав назвал сферу с низкой долей вакцинации в Новосибирской области

В Новосибирской области наблюдают рост заболеваемости коронавирусом. При этом, как отмечают власти, темпы вакцинации недостаточны для формирования коллективного иммунитета. В некоторых сферах деятельности, которые активно взаимодействуют с людьми, они низкие. По этой причине оперштаб региона не исключает введения обязательной вакцинации сотрудников этих отраслей. Речь идет примерно о 270 тысяч сибиряков. Об этом сообщили в Минздраве Новосибирской области.

— Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он имел в виду сферы общепита, транспорта, торговли, ЖКХ и другие.

Сейчас, по словам Хальзова, оперштаб рассматривает введение обязательной вакцинации для ряда профессиональных групп, а также посещение общественных мест по QR-кодам.

Окончательные решения зависят от того, как в Новосибирской области будет развиваться ковидная обстановка.

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