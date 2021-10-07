В Новосибирской области ЗАГС ввел новые ограничения из-за коронавируса

В Новосибирской области с 1 октября в ЗАГСе вступят в силу новые ковидные ограничения.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирской области с 1 октября в ЗАГСе вступят в силу новые ковидные ограничения. Кроме соблюдения социальной дистанции и масочного режима, заключение брака будет проводиться в присутствии не более 12 человек. Ограничения продлятся до 30 ноября 2021.
— Тех людей, кто будет отказываться соблюдать необходимые правила, специалисты ЗАГСа будут вправе не обсуживать, — пояснили в управлении по делам ЗАГС Новосибирской области
Кроме свадеб под ковидные ограничения попадают также церемония обряда имянаречения и чествования юбиляров.
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