Сибиряк до смерти избил свою жену: ему дали 8 лет тюрьмы

В Новосибирской области мужчину осудили за убийство своей жены.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирской области мужчину осудили за убийство своей жены. 55-летний сибиряк забил ее до смерти.
— В ночь на 10 апреля 2020 года в доме по улице Западная в Кировском районе мужчина, будучи нетрезвым, поругался со своей женой. Ссора перетекла в драку, и мужчина несколько раз ударил женщину по голове тупым предметом, — сообщили в областном Следственном комитете. — От полученных травм сибирячка скончалась на месте происшествия от отека головного мозга.
Против сибиряка возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.
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