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Происшествия7 октября 2021 19:22

Следователи проверят новосибирскую семью, где родителей обвиняют в избиении дочери

Ход проверки поставил на контроль глава СК России
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирской области следователи проверят семью из Болотинского района, где родителей обвиняют в избиении дочери.

В Новосибирской области следователи проверят семью из Болотинского района, где родителей обвиняют в избиении дочери.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области следователи проверят семью из Болотинского района, где родителей обвиняют в избиении дочери. На сибиряков также завели дело о неисполнении родительских обязанностей.

— Болотнинским межрайонным следственным отделом проводится уголовно-процессуальная проверка по статье 117 УК РФ (истязание). Кроме того, инициирован вопрос о передаче уголовного дела, возбужденного по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), из органов внутренних дел в производство следственных органов, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бвстрыкин.

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