«Еле вытянули ее из воды»!»: новосибирец поймал щуку-гиганта весом больше 10 килограмм

Сибирякам удалось поймать огромную щуку. Фото: Павел Андреев
Новосибирец Павел Андреев вместе с другом выловил щуку весом 10,2 килограмм. Такой крупный «трофей» сибирякам удалось урвать в Томской области.
Сибиряки отправились на рыбалку в Парабельский район. Рыбачили три дня и уже в первый день им крупно повезло.
— Погода в тот день была хорошая, ветра не было, — рассказал Павел КП-Новосибирск. — Вышли мы в озеро на лодке. Проверяли дно эхолотом и у коряг нашли много рыбы. Ловили мы с помощью спиннигна с помощью такой специальной наживки — поролоновых рыбок. Но эта щука была крупная, вытаскивали ее минут двадцать.
Павел рассказывает, что урвать такой крупный трофей им удалось буквально сразу. Фото: Павел Андреев
Хоть с трудом, но все же щуку сибирякам удалось вытянуть. Та не хотела показываться из воды и беспрерывно пыталась сорваться с крючка.
— Вечером нажарили щучьей икры, накрутили котлет. Рыбалка удалась! — радуется сибиряк.
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