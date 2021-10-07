«Еле вытянули ее из воды»!»: новосибирец поймал щуку-гиганта весом больше 10 килограмм

Сибирякам удалось поймать огромную щуку. Фото: Павел Андреев

Новосибирец Павел Андреев вместе с другом выловил щуку весом 10,2 килограмм. Такой крупный «трофей» сибирякам удалось урвать в Томской области.

Сибиряки отправились на рыбалку в Парабельский район. Рыбачили три дня и уже в первый день им крупно повезло.

— Погода в тот день была хорошая, ветра не было, — рассказал Павел КП-Новосибирск. — Вышли мы в озеро на лодке. Проверяли дно эхолотом и у коряг нашли много рыбы. Ловили мы с помощью спиннигна с помощью такой специальной наживки — поролоновых рыбок. Но эта щука была крупная, вытаскивали ее минут двадцать.

Павел рассказывает, что урвать такой крупный трофей им удалось буквально сразу. Фото: Павел Андреев

Хоть с трудом, но все же щуку сибирякам удалось вытянуть. Та не хотела показываться из воды и беспрерывно пыталась сорваться с крючка.

— Вечером нажарили щучьей икры, накрутили котлет. Рыбалка удалась! — радуется сибиряк.

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