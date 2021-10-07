Прокуратура проверит новосибирскую гимназию после жалоб родителей на миллионные поборы

Родители новосибирской гимназии №10 пожаловались на огромные поборы со стороны организации.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Родители новосибирской гимназии №10 пожаловались на огромные поборы со стороны организации. Сибиряки утверждают, что с них собирают деньги на ремонт школы, благоустройство территории и другие цели. По словам новосибирцев, за год сумма таких сборов составила уже около 2-3 миллионов рублей.
— Прокуратура области организовала проверку информации о поборах в одной из школ Новосибирска, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Ведомство проверит соблюдение образовательным закона об образовании, о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в деятельности департамента образования мэрии и гимназии.
Прокуратура также оценит, было ли достаточным финансирование учебного учреждения со стороны властей. При наличии оснований будут приняты меры.
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