Прокуратура проверит новосибирскую гимназию после жалоб родителей на миллионные поборы

Родители новосибирской гимназии №10 пожаловались на огромные поборы со стороны организации. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Родители новосибирской гимназии №10 пожаловались на огромные поборы со стороны организации. Сибиряки утверждают, что с них собирают деньги на ремонт школы, благоустройство территории и другие цели. По словам новосибирцев, за год сумма таких сборов составила уже около 2-3 миллионов рублей.

— Прокуратура области организовала проверку информации о поборах в одной из школ Новосибирска, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. — Ведомство проверит соблюдение образовательным закона об образовании, о благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в деятельности департамента образования мэрии и гимназии.

Прокуратура также оценит, было ли достаточным финансирование учебного учреждения со стороны властей. При наличии оснований будут приняты меры.

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