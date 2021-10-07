В Новосибирске скорая помощь сбила женщину, переходившую дорогу

В Новосибирске автомобиль скорой помощи сбил женщину, переходившую дорогу. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске автомобиль скорой помощи сбил женщину, переходившую дорогу. ДТП попало на запись видеорегистратора одного из автомобилистов, позже ролик опубликовали в соцсетях.

На кадрах видео, появившегося в паблике Вконтакте, видно, что женщина попала под колеса спецавтомобиля, когда переходила дорогу. Скорая с мигалками объезжала затор по встречной полосе.

Пострадавшую сибирячку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Как позже пояснили в городской Госавтоинспекции, 55-летний водитель сам сообщил в ГИБДД о случившемся и дождался инспекторов, убрав авто с проезжей части.

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