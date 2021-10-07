Новосибирского солдата, погибшего во время блокады Ленинграда, похоронили на Гусинобродском кладбище

Память героя Великой Отечественной войны почтил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В Новосибирске на Гусинобродском кладбище торжественно захоронили воина-сибиряка Григория Украинцева, погибшего во время блокады Ленинграда. Его останки поисковики из отряда «Рейд» нашли в сентябре во время поисковых работ в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Личность погибшего удалось идентифицировать благодаря личному медальону

Память героя Великой Отечественной войны почтил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Недавно мы отметили скорбную дату – 80-летие начала блокады Ленинграда. Это была жестокая, принципиальная битва, за ходом которой следили все жители Советского Союза. Наши красноармейцы, ленинградцы и сибиряки, которые приехали защищать город – символ всей страны, город Ленина, не жалели свои жизни. И они остановили врага, победили его, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Григорий Михайлович, сержант, командир Красной армии, был смелым бойцом, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, чтобы наша страна жила. Сегодня мы возвращаем не только родным и близким, но и нашей Родине имя ещё одного защитника. Я благодарю поисковиков, которые делают столь важную для всех работу. Низкий поклон воинам, отдавшим свои жизни за нашу Родину, за нас с вами, – отметил мэр Анатолий Локоть.

В траурной церемонии приняли участие представители ветеранских организаций и поискового отряда «Рейд», кадеты, родственники Григория Михайловича. Присутствующим рассказали о жизненном пути красноармейца, также были зачитаны отрывки из писем его сослуживцев.

- Зная его характер, совесть, преданность, партийность, он мог пойти на любой подвиг. Да и по обороне и защите города Ленина с 20 сентября в осенне-зимний период отступлений почти не было. Стояли насмерть, – так отзывался о товарище в письме Ф. Н. Замиралов.

Память героя почтили минутой молчания, после чего родственникам передали медальон Григория Украинцева. Захоронение останков красноармейца проходило под траурный салют.

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