В Новосибирске на следующей неделе отремонтируют улицу Черенкова

Ремонт ведётся в том числе на средства, выделенные из областного бюджета по решению Законодательного собрания Новосибирской области – 130 миллионов рублей. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

Важная новость для новосибирских автомобилистов: в Новосибирске идет ремонт дорог в частном секторе. Мэр Анатолий Локоть на одном из самых крупных участков – улице Черенкова.

- Ремонт ведётся в том числе на средства, выделенные из областного бюджета по решению Законодательного собрания Новосибирской области – 130 миллионов рублей. Список улиц составлялся по наказам избирателей депутатам Законодательного собрания, пояснил глава города.

Улицу Черенкова, длина которой более километра, приведут в порядок полностью: работы обойдутся в 3,8 миллиона рублей. А также дорожники отремонтируют влсемь премякающих переулков.

- Я дал поручение контролировать качество работ: участок с уклоном, и чтобы весной талые воды не размыли дорогу, необходимо строго соблюдать технологию укладки покрытия, - подчеркнул Анатолий Локоть.

В ближайшее время там начнётся укладка верхнего слоя из смеси песка и щебня мелкой фракции. Полностью завершатся работы к 26 ноября.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На ремонт 37 участков из городского бюджета выделено 50 млн рублей. Два десятка объектов уже отремонтировано.

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