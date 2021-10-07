Бампер раскрошило: в Новосибирске отлетевшее от грузовика колесо угодило во внедорожник

В Новосибирске у грузовика отвалилось запасное колесо и прилетело в ехавшую за ним легковушку. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске у грузовика отвалилось запасное колесо и прилетело в ехавшую за ним легковушку. Инцидент случился днем в четверг, 7 октября. О произошедшем рассказали в соцсетях очевидцы.
— Вот так вот на Хилокском кольце кто-то потерял колесо и «Тойота» на него наехала, — рассказывает сибиряк на видео, опубликованном в паблике Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах ролика видно, что машина марки Toyota Prado стоит на аварийке без бампера. В комментариях под постом, сибиряки стали выдвигать свои версии случившегося:
— Было бы столкновение, то половину машины просто снесло.
— Ну а что он его перепрыгнуть был должен?
— Колесо от грузовика так просто не остановишь, скорость большая, — пишут люди.
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