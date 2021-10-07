«От такой еды меня тошнит»: сибирячка обнаружила ноготь в привезенных роллах

В роллах был ноготь. Фото: "Flamp"

Сибирячка обнаружила ноготь в привезенных роллах. Девушка заказала себе сет на ужин для себя и своих друзей. Новосибирцы не ожидали найти неприятную «вещь» в своей еде.

— Заказывала здесь сет, хотела провести вечер в хорошей компании и насладиться вкусной едой, но вот не задача, попался ноготь! Вы серьезно? Я все могу понять, но этого нет! В каких условиях это все готовится, если может попасться это? От такой еды меня тошнит! — возмущается девушка.

В комментариях служба доставки ответила сибирячке на претензию.

— Приносим вам извинения за данный инцидент. Для того, чтобы мы могли разобраться в данной ситуации, сообщите, пожалуйста, имя и номер телефона, на которые был оформлен ваш заказ, — пишет компания.

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