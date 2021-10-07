Сфера услуг — аутсайдер по доле вакцинации от коронавируса в Новосибирской области

Власти рассматривают возможность введения обязательной вакцинации на территории региона Фото: Михаил ФРОЛОВ

В регионе отмечается рост заболеваемости COVID-19, текущие темпы вакцинации недостаточны для формирования коллективного иммунитета, при этом доля вакцинированных в ряде сфер деятельности, наиболее активно взаимодействующих с людьми, остается еще низкой. В связи с этим оперативный штаб по противодействию коронавирусу не исключает возможность введения дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции, в частности, обязательной вакцинации ряда профессиональных групп повышенного риска. Это может коснуться порядка 270 тысяч человек.

Как отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, в регионе уже вторую неделю растет число выявленных случаев ковида. Сейчас областной оперштаб рассматривает вопрос введения обязательной вакцинации для людей, у кого возможность заразиться связана с профессиональным риском. Эти меры могут коснуться порядка 270 тысяч человек. Кроме того, может быть введен доступ на различные общественные мероприятия только по QR-кодам

Сейчас в Новосибирской области продолжается вакцинация от коронавируса: в регион поступило1 миллион 175 тысячи вакцин. Всего прививку поставили уже более 712 тысяч сибиряков.

Несмотря на то, что министерством развернута широкая сеть пунктов вакцинации, сформированы мобильные бригады для выездной вакцинации сотрудников на предприятиях, темпы вакцинации остаются недостаточными для формирования популяционного иммунитета.

— Особое беспокойство вызывает низкие показатели вакцинации работников сферы услуг, хотя именно они наиболее активно взаимодействуют и общаются с людьми. Вакцинация граждан, занятых в этой сфере особенно важна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, — отметил Константин Хальзов.

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