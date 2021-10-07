В Новосибирске возле ледовой арены начали строить билетные кассы

Сейчас на стройке работают более 500 человек. Фото: предоставлено правительством Новосибирской области.

Важный этап начался на стройке одного из самых ожидаемых спортивных объектов города: на стройплощадке новой ледовой арены, согласно графику, строители приступили к новому фронту работ – монтажу ферм здания, где будут располагаться билетные кассы.

По проекту – это отдельное здание площадью 2,3 тысячи кв.м, в котором будет организована продажа билетов, а также установлено современное оборудование для досмотра посетителей. Сегодня строители монтируют металлокаркас здания, в ближайшее время приступят к устройству ограждающих конструкций.

- Сегодня строительство ледового дворца ведется строго по скорректированному в августе графику. Каждое направление находится на ежедневном контроле. Работы ведутся по нескольким фронтам: монтируются металлоконструкции, устраивается профлист на кровле основной арены, на кровлях малых арен профлист уже уложен, начали поставлять алюминиевую ленту для устройства фальцевой кровли. Кроме того, заливаются монолитные гребенки и лестницы, обустраиваются полы и ледовый корт, сейчас ведется активная поставка стеклопакетов, которые сначала будут устанавливаться на малых аренах, затем – на основной. Нам удается запускать параллельно работы и по другим направлениям, как и запланировано в «догоночном» графике. Разработана дорожная карта по поэтапному запуску тепла на объект. Все эти мероприятия составлены с учетом ввода ЛДС в намеченные сроки – осенью 2022 года, – отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Сейчас на стройке работают более 500 человек. Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.