В Новосибирске жители микрорайона Дивногорский жалуются на большие лужи

Жители микрорайона Дивногорский в Новосибирске жалуются на большие лужи. Фото: divnogorskiy_life

Жители микрорайона Дивногорский в Новосибирске жалуются на большие лужи, которые образовываются около домов на улице Романтиков и на выезде из микрорайона.

В соцсетях сибиряки пишут, что лужи возникают рядом с домами № 4, 6, 6/1 и 8/1. Люди боятся, что вода вскоре вода подойдет к домам вплотную.

Проблемы с лужами на выездах из микрорайона уже начали решать. Фото: "ЖК Дивногорский"

Вода на выездах из микрорайона также стала серьезной проблемой для новосибирцев. Однако ее уже начали решать местные депутаты.

— Подключаем все ресурсы для того, что бы устранить проблему с водой , не делали раньше пока шли дожди , как только погода изменилась сразу отработали ситуацию . Бочка это временная мера , но в данной ситуации единственная эффективная мера , пока разрабатываем проект водоотведения, — сообщает паблик Вконтакте «ЖК Дивногорский».

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