Более 600 единиц современного медоборудования поступят в первичное звено здравоохранения Новосибирской области в 2021 году. Фото: Правительство НСО.

В Новосибирской области программа модернизации первичного звена позволит улучшить доступность и качество медпомощи в регионе. Она предусматривает новую амбулаторию, сотни единиц оборудования и ремонты ФАПов. Ход реализации программы, а также проведение массовой вакцинации рассмотрели на совещании в региональном правительстве в среду, 6 октября. Мероприятие прошло под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова.

Замминистра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев сообщил, что в 2021 году медучреждения первичного звена получат более 600 единиц нового оборудования, а также 86 единиц санитарного транспорта. Кроме того, он рассказал о строительстве врачебной амбулатории с подстанцией скорой помощи в селе Верх-Тула. По его словам, объект сейчас готов на 85%.

На мероприятии обсудили и то, как в области ведут борьбу с онкологическими заболеваниями, а также с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поднимали вопросы детского здравоохранения и первичной медицинской помощи. А руководители медицинских организаций рассказали о ходе капитального ремонта в их учреждениях.

Участники совещания обсудили и проведение массовой вакцинации в Новосибирской области, в том числе прививочные кампании, проводимые в отдаленных районах региона. По мнению властей, темпы вакцинации в области нужно наращивать.

Как добавил Юрий Петухов, властям муниципалитетов нужно поддерживать главврачей, а также активнее контролировать сроки и ходы капитальных ремонтов в медучреждениях и строительства ФАПов.

Кроме того, Юрий Петухов призвал усилить работу с трудовыми коллективами, разъясняя им важность вакцинации. А также поручил усилить контроль за соблюдением профилактических мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. По его мнению, нужно акцентировать внимание на вакцинации пожилых сибиряков, студентов вузов и колледжей, а также тех, кто работает в образовательной сфере.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.