Погода в Новосибирске на 8 октября 2021 года: дождь и тепло

Дожди продолжатся, но начнется небольшое потепление. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на 8 октября 2021 года: сегодня по прогнозу пасмурное небо и дожди. К слову, в других местах региона будет теплее.

— Днем в Новосибирске потеплеет +6…+8 градусов, ночью — +1...+3. Переменная облачность, местами небольшой дождь. Подует западный ветер со скоростью 4-9, местами до 14 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

А вот в Новосибирской области температура поднимется до +9…+14. Дождь также пройдет везде, кроме запада региона — там обещают день без осадков.

«Яндекс.Погода» прогнозирует небольшой дождь весь день, лишь к ночи разъяснится. Воздух прогреется до +7 градусов.

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