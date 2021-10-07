Экс-главу поселка в Новосибирской области обвинили в превышении полномочий на 8 миллионов

Следователи возбудили уголовное дело против 68-летнего экс-главы поселка Линево под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи возбудили уголовное дело против 68-летнего экс-главы поселка Линево под Новосибирском. Его обвиняют в превышении должностных полномочий по статье 268 УК РФ.

— По данным следствия, в сентябре и декабре 2018 года администрация поселка и юрлицо заключили контракты на строительство капитальных объектов, по результатам открытого аукциона в электронной форме. Цена договоров составила свыше 8 миллионов рублей. Подрядчик выполнил работы и подписал акты о приемке выполненных работ, которые передал в администрацию рабочего поселка, — сообщили в областном Следственном комитете. — В нарушение требований закона и заключенных контрактов, экс-глава поселка, не дождавшись положительных заключений экспертиз, в октябре 2018 года и январе 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ, а также платежные поручения об оплате работы подрядчика, чем причинил бюджету ущерб на 8 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Новосибирской области. Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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