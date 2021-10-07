В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 14 человек

Среди умерших оказалась новрожденная девочка. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 октября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 14 человек. Среди них оказалась девочка, которой не исполнилось и одного месяца.

— Умерли семеро мужчин в возрасте 49, 54, 60, 69, 73, 75 и 83 лет, девочка в возрасте 0 месяцев и шесть женщин в возрасте 65, 69, 71, 74, 79 и 84 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 073 человека, — сообщили в областном оперштабе.

Коронавирус за последние сутки в регионе диагностировали еще у 190 человек, с выздоровлением выписали 127 пациентов.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 64 758 случаев коронавируса, в том числе у 5 585 детей. С выздоровлением уже выписаны в сумме 51 151 пациент.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 193 пациента, в том числе 37 детей. В отделениях реанимации находятся 255 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

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