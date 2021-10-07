Цены на бензин в Новосибирской области за год выросли на 4-6 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске вновь зафиксировали рост цен на бензин. Увеличение стоимости топлива зафиксировали за период с 27 сентября по 4 октября 2021. Данные об этом опубликовал Новосибирскстат.

— Зарегистрирован рос цен на бензин марки АИ-98 — стоимость топлива увеличилась на 0,1%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения, — уточнили статистики.

В Новосибирскстате также сравнили нынешние цены с аналогичным периодом 2020 года. В среднем за год они увеличились на 4-6 рублей. Так, в 2020 бензин марки АИ-92 стоил 41, 38 рублей, а в 2021 подорожал до 45,39 рублей. АИ-95 стоил 44,73, а в 2021 его стоимость на 39 неделе года составила 48,48 рублей. АИ-98 в 2020 стоил 51,20, а сейчас взлетел в цене до 57,47 рублей. Дизельное топливо тоже подорожало — в 2020 стоило 49,88 рублей, а сейчас — 52,91.

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