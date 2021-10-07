Под Новосибирском утонул 39-летний мужчина. Фото: Аварийно-спасательная служба НСО.
В реке Иня в селе Кайлы Мошковского района утонул 39-летний сибиряк. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе региона.
— Он исчез еще 4 октября, согласно данным МВД. Группа водолазов Новосибирского поисково-спасательного отряда выезжали на поиски. В среду, 6 октября, тело утонувшего обнаружили в результате водолазных работ, — уточнили в службе.
Известно, спасатели передали утопленника полицейским. В обстоятельствах смерти мужчины предстоит разобраться СК. Для установления причины гибели проведут судмедэкспертизу.
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