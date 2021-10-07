Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 октября: придет тепло до +12 градусов

Суббота будет самым теплым днем. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Новосибирске на выходные 9 и 10 октября 2021: после долгих недель холода и сырости снова вернется тепло и безоблачное небо. Синоптики обещают в субботу потепление до +12 градусов. Самое время выбраться на прогулку.

— 9 октября днем в Новосибирске ожидается +10...+12 градусов, по области — до +14. Ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Но будет сильный ветер: ночью с порывами до 14 м/с, днем — до 17 м/с, — сообщают Западно-Сибирский гидрометцентр.

Но в воскресенье, 10 октября, уже вернутся дожди, а температура понизится до +6...+8 градусов.

«Яндекс. Погода» обещает ясный солнечный день в субботу, с температурой до +11. В воскресенье большую часть дня будет пасмурно, а под вечер пойдет дождь.

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