ВТБ: каждая третья заявка на распоряжение маткапиталом по ипотеке оформляется онлайн

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Сегодня на онлайн-формат приходится 30% от общего числа заявок на распоряжение маткапиталом в пользу ипотеки, которые оформляют клиенты ВТБ. Заявление подписывается без визитов в отделение банка и Пенсионного фонда РФ, его статус клиенты также отслеживают в ВТБ Онлайн.

– Материнский капитал – действенный механизм господдержки семей с детьми. Мы стремимся сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для использования, поэтому такой сложный процесс, как использование материнского капитала для погашения ипотеки, ВТБ первым и до сих пор единственным из банков перевел в онлайн, – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ.

Клиенты ВТБ получили возможность подавать заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки в июне этого года. Сервис позволяет оформить заявление в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас он доступен как в личном кабинете интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счет материнского капитала клиент подтверждает в разделе «Государственные услуги». После этого банк направляет его в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.