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Недвижимость7 октября 2021 11:33

ВТБ: каждая третья заявка на распоряжение маткапиталом по ипотеке оформляется онлайн

Более трети клиентов ВТБ, планирующих погасить ипотеку за счет средств материнского капитала, оформляют заявку через ВТБ Онлайн, не посещая отделения банка и Пенсионного фонда. До конца года доля онлайн-заявок может вырасти до 75%
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня на онлайн-формат приходится 30% от общего числа заявок на распоряжение маткапиталом в пользу ипотеки, которые оформляют клиенты ВТБ. Заявление подписывается без визитов в отделение банка и Пенсионного фонда РФ, его статус клиенты также отслеживают в ВТБ Онлайн.

– Материнский капитал – действенный механизм господдержки семей с детьми. Мы стремимся сделать дистанционные сервисы максимально доступными и удобными для использования, поэтому такой сложный процесс, как использование материнского капитала для погашения ипотеки, ВТБ первым и до сих пор единственным из банков перевел в онлайн, – комментирует Андрей Осипов, руководитель департамента розничных продуктов и сегментов ВТБ.

Клиенты ВТБ получили возможность подавать заявление на распоряжение материнскими выплатами в пользу ипотеки в июне этого года. Сервис позволяет оформить заявление в несколько кликов и уменьшить срок зачисления средств до двух недель благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас он доступен как в личном кабинете интернет-банка, так и в мобильном приложении ВТБ Онлайн. Предварительно заполненное заявление на погашение части ипотеки за счет материнского капитала клиент подтверждает в разделе «Государственные услуги». После этого банк направляет его в электронном виде в Пенсионный фонд РФ.