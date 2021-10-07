Под Новосибирском заметили трех медведей

Медведи утроили бега по дороге. Фото: «Вконтаке» группа «Типичная Колывань»
Жители Колывановского района заметили трех медведей. Косолапые бегали по дороге. Они сфотографировали лесных жителей и поделились кадрами в соцсети.
— Ничего необычного, просто медведи устроили пробежку на дороге. Будьте осторожны при посещении северной зоны в Колыванском районе! Особенно жители сел Пихтовка, Королевка, Пономаревка, — написал автор сообщения в группе «Типичная Колывань».
В министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области КП-Новосибирск прокомментировали информацию о медведях.
— В настоящий момент инспекторы нашего министерства находятся там и обследуют территорию, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в ведомстве.
На данный момент в ведомстве также проверяют достоверность информации.
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