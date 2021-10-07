Три новосибирские компании вошли в рейтинг Forbes как одни из богатейших

S7 расположилась на 119 строчке рейтинга Фото: Михаил ФРОЛОВ

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших компаний России, в которой оказались три новосибирские фирмы. В топ-200 лучших предприятий вошли: фармдистрибьютор «Катрен», холдинг «Сибантрацит» и авиакомпания «Сибирь» (S7).

34 место в рейтинге заняла фармацевтическая компания «Картен». Ее годовой доход составил 269 миллиарда рублей. За год ей удалось улучшить свои позиции и подняться на четыре строчки выше увеличив доход на 35 миллиардов рублей.

На 101 месте оказался холдинг «Сибантрацит» с годовым доходом 114 миллиардов рублей. Выручка компании упала на 11 миллиардов рублей.

Третья новосибирская компания в рейтинге — это авиакомпания «Сибирь». Ее доходы сократились в прошлом году из-за начавшейся пандемии Covid-19. Таким образом она спустилась в рейтинге на 119 место с выручкой 97,5 миллиардов рублей. Выручка сократилась на 69 миллиардов рублей. К слову, такой показатель является самым низким среди всех представленных компаний в рейтинге.

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