В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом. Фото: Новосибирская областная туберкулезная больница.

В Новосибирске появилось первое в Сибири паллиативное отделение для туберкулезных больных. Его открыли на базе областной клинической туберкулезной больницы. Рассчитано оно на 15 коек. Об этом рассказали в медучреждении.

В паллиативном отделении созданы комфортные и безопасные условия, чтобы продление жизни пациентов проходило максимально комфортно. Его готовили в течение четырех месяцев — делали капитальный ремонт в отдельно стоящем корпусе больницы, а также закупили нужное оборудование. Ремонт произвели на средства областной туберкулезной больницы.

По словам Анна Пятибратовой, главврача медучреждения, в Новосибирской области весьма серьезная ситуация с заболеваемостью туберкулезом.

— Ежегодно от него умирает до 500 сибиряков. Повышение качества медицинских услуг туберкулезным больным, в том числе оказание паллиативной помощи является одной из основных задач регионального здравоохранения. Данное отделение первое в Сибирском федеральном округе, будем нарабатывать опыт, возможно, придется увеличивать количество коек. Следующий этап — развитее амбулаторной, патронажной паллиативной помощи, — рассказала главврач.

По ее словам, паллиативное отделение предназначено именно для неизлечимых больных. Известно, что решение о переводе пациента в такое отделение принимает Центральная врачебная комиссия, работающая в областном противотуберкулезном диспансере. В паллиативном отделении туберкулезных больных, выздоровление которых невозможно, будут лечить препаратами, которые способны обеспечить им комфортную жизнь.

— Наше отделение улучшит качество жизни пациентов и членов их семей, столкнувшимися с проблемами тяжелого, неизлечимого заболевания. Дело в том, что больные туберкулезом в терминальной стадии не только испытывают страдания сами, они еще представляют опасность для окружающих, в активной форме заболевания происходит выделение микобактерий туберкулеза в окружающую среду. Им требуется интенсивное лечение, многие их них не могут обходиться без кислородной поддержки, — рассказал Дмитрий Степанов, заведующий филиалом «Туберкулезной больницы №1».

Врач добавил, многим пациентам нужна еще и сестринская помощь. В больнице при этом есть оборудование для врачебного контроля, а также для ухода за туберкулезными больными и проведения им гигиены.

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